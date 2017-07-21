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MHP'li Türkdoğan'dan tepki

MHP'li Türkdoğan "15 Temmuz'da AKP'li başkanlar konuşurken, belediye başkanımızın konuşmasının iptal edilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi

MHP'li Türkdoğan'dan tepki

MHP'li Türkdoğan "15 Temmuz'da AKP'li başkanlar konuşurken, belediye başkanımızın konuşmasının iptal edilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 22:19
MHP'li Türkdoğan'dan tepki
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Antalya genelindeki AKP'li belediye başkanlarının kürsüde konuşma yapmasına izin veren ama MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşma yapmasına izin vermeyenlere tepki gösterdi. Bu konuda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in gerekli olan açıklamayı yaptığını ifade eden Türkdoğan, "15 Temmuz'da şehitlerimizi anma programına katılırken, Alanya Kaymakamı ile Belediye Başkanı'nın konuşma yapacaklarını biliyorduk. Belediye Başkanımızın yapacağı konuşmanın son dakika programdan çıkarıldığını üzüntüyle öğrendik. Antalya'nın birçok ilçesinde de mülki idare amiri kaymakamlar ve o ilçelerdeki belediye başkanlarının konuşma yaptıklarını biliyoruz. Alanya'da da böyle olması gerekiyordu. Konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. MHP'li bir belediye başkanımız var, AKP'li belediye başkanlarının konuşma yaptığı ilçeleri gözönünde bulundurursak Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de konuşma yapması gerekiyordu" dedi.  Başkan Yücel'in konuşturulmamasına ilişkin de göndermelerde bulunan Türkdoğan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde olan ülkücüler olarak liderimizin izinde, Yenikapı ruhuna bağlı bir şekilde hareket ediyoruz. AKP'li arkadaşlarımızı da Yenikapı ruhuna davet ediyoruz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 22:24
Anahtar Kelimeler:
TürkdoğanMHPAkpBelediye Başkan
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