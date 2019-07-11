MHP'li Başkan'dan Alanya tanıtımı

BAŞKAN, turizm için canla başla çalışılması gerektiğini söyledi. Antalya'nın hem merkezi hem de ilçelerinin ayrı birer güzellikte olduğunu ifade eden Başkan, şunları söyledi: “Gazipaşa'dan başlayarak Kaş'a uzanan sahil şeridinden Toroslara sırtını yaslayan yaylarından buram buram tarihin kokusunu yaşayan kadim devletlerden bu yana Antalya, medeniyetlerin beşiği olmuştur. Topraktan çıkan tarih, Side, Myra, Patara ve Perge'de antik kent olarak, Aspendos'ta dünyanın en güzel ekosistemine sahip tiyatrosu olarak karşımıza çıkar. Termessos Tiyatrosu, meclis binası, agora ve sarnıçları mutlaka ziyaret edilmelidir. Tarih, sadece toprağın üstünde değildir, Antalya'da denizin içinden ve mağaralarından bahsetmeden geçmek olmaz.

‘ALANYA MEDENİYETLERİN BAŞKENTİDİR’

Kekova'da tarihe dalarak şahitlik etmek, Mavi Mağara'nın büyüsüne kapılmak, Dim Mağarası'nın serinliği, Damlataş Mağarası'nın sarkıtları ve dikitleri bunlardan sadece birkaçıdır. Tabi ki Antalya'nın turizminde önemli bir paya olan Alanya'dan da bahsetmeden olmaz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in Alanya'da söylediği gibi, Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz, âdeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol hâline gelmiştir. Alanya Belediyesi’nin armasında bulunan çift başlı kartal, Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir. Bir yüzü doğuya, diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal, dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Kısacası, turizm denildiğinde akla ilk gelen ülkenin Türkiye, akla ilk gelen şehrin de Antalya olması için canla başla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 16:47