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MHP'li Arık'tan mücadele çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avsallar Mahalle Temsilcisi Mevlüt Arık, hastanenin Avsallar'a yapılması için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu

MHP'li Arık'tan mücadele çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avsallar Mahalle Temsilcisi Mevlüt Arık, hastanenin Avsallar'a yapılması için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu

18 Temmuz 2017 Salı 22:50
MHP'li Arık'tan mücadele çağrısı
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ARIK, Batı Alanya'ya yapılması planlanan 500 yataklı Devlet Hastanesi'nin yapılabileceği en iyi arazinin Avsallar Karasu yolundaki yaklaşık 100 dönümlük eski çöplüğün olduğunu açıkladı. Batı Alanya'da Karasu çöplüğünün coğrafi konumu gibi havadar, çevresi ormanlarla kaplı bir arazi olmadığını iddia eden Arık, eski Karasu çöplüğüne yapılacak hastanenin sadece Batı Alanya halkına değil, aynı zaman Doğu Manavgat'ta oturan vatandaşlara da hizmet verilebileceğini söyledi.
'BÜYÜK FIRSAT'
Avsallar'ın bugüne kadar kamu yatırımlarından payını alamadığını, hastane projesinin bölge halkının gönlünü alma adına büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Arık, şöyle konuştu: "Biz siyasiler, parti ayırımı yapmadan hastanenin Avsallar'a yapılması için mücadele etmeliyiz. Hastane sadece Avsallar'ın değil, Türkler, İncekum ve Okurcalar mahallelerinin gelişmesi için de büyük bir şans. Edindiğimiz bilgilere göre, SGK hastane yapımı için en az 75 dönüm yer arıyormuş. Böyle bir yer de bildiğim kadarıyla sadece Avsallar'da var. Bu bizim için bir fırsat, her siyasi imkanları doğrultusunda hastanenin Avsallar'a yapılması için kulis yapmalı. Avsallar'ın geleceğini teminat altına alacak bu projeye sahip çıkalım."

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Son Güncelleme: 18.07.2017 22:59
Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHPAvsallar MahalleMevlüt Arık
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