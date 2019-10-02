MHP’den Yıldızdoğan konserine davet

ALPER KUTAY

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı coşkusu Alanya’da bir gün önceden start alacak. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatı bu yıl 3. kez Cumhuriyet Şöleni düzenleyecek ve Alanya’nın Cumhuriyet kutlamalarına renk katacak. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yoğun çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Şöleni, 28 Ekim tarihinde Alanya Belediye Sarayı arkasında bulunan konser alanında gerçekleştirilecek. Konsere özellikle milliyetçi kesimin çok sevdiği ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan katılacak. Yıldızdoğan, 7’den 70’e herkesin dillere pelesenk olan şarkıları ile Alanya halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Türkdoğan, saat 20.00’de başlayacak Cumhuriyet Şöleni’ne tüm Alanya halkını davet etti.