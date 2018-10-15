MHP’den pazar çıkarması

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekibiyle birlikte Oba Mahallesi’ne kurulan Pazartesi Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit’in de eşlik ettiği Türkdoğan, pazarda esnafın ve halkın sorunlarını dinledi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kırsal mahalle ziyaretleriyle dikkat çeken Türkdoğan, bu kez semt pazarlarında esnaf ve halkla buluşuyor. Pazartesi Pazarı’nda esnafın ve halkın halini hatırını sorup sorunları yerinde dinleyen Türkdoğan, Alanya Belediyesi’nin etkin çalışmaları sonucu semt pazarlarında gözle görünür bir sorun kalmamasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Kendilerine ikram edilen sebze ve meyvelerin yanı sıra lokumlu bisküvilerin de tadına bakan Türkdoğan, semt pazarı ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.