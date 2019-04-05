MHP seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına yeniden itiraz etti

MHP seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti
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MHP'Lİ Iğdır Belediye Başkan Adayı  İsa Yaşar Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP  Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, MHP Avukatı Özcan Günsoy ve partililerle Iğdır  Adliyesine gelerek, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.
Tezel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce Merkez İlçe  Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştuk. İtirazımızı yeni eklediğimiz maddi  delillerle İl Seçim Kuruluna sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, haklı  mücadelemiz devam ediyor, sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız." dedi.
 
Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez  İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden  sayılmasını kararlaştırmıştı.
 
Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre  belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel  ise 20 bin 733 oy almıştı.
 

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