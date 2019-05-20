MHP'nin iftarında Çaylar Sünbül’den

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı iftar davetinde oruç açıldıktan sonra misafirlere çay ikramı yapıldı. Uzun yıllar Antalya İl Genel Meclisi üyeliği ve MHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliği yapan, son olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP’den Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen Mustafa Sünbül, çay tepsisini eline alıp yüzlerce konuğa çay servisi yaptı. Partinin her kademesinde görev alan Sünbül, “Biz MHP’nin, Ülkücü Hareket’in neferiyiz. Hiçbir işten yüksünmeyiz. Ev sahibi olarak konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak da boynumuzun borcu” dedi. Sünbül’ün çay servisi yapması ise başta MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan olmak üzere tüm MHP’lilerden takdir topladı.