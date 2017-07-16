MHP'li Zavlak'tan turizmciye çağrı

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Alanya'daki etkin isimlerinden olan Hacı Mevlüt Zavlak, yerli turiste karşı başlatılan karalama kampanyalarının artık sona ermesi gerektiğini savundu. "Konyalıyı sevin" diyen Zavlak, şu açıklamayı yaptı: "Eğer otelci oda, marketçi su, restorancı yemek veriyor ve parasını alıyorsa kimsenin yerli turisti eleştirme hakkı yoktur.

Beğenmiyorsanız satmayın odayı, suyu ve ekmeği, onlar da gelmesinler. Satıyorsanız da arkalarından konuşup iki yüzlülük yapmayın. 'Onlar da tatilde nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorlar?' diyorsanız, unutmayın, onlar bu ülkenin 'Yaz geldi, çocukları da alıp bir hafta tatil yapayım' bilincine ve ekonomik yeterliliğine sahip olan insanları. Onlardan daha zengin ve daha gün görmüş olanları Alanya yerine Bodrum'u ve Alaçatı'yı tercih ediyorsa da sebebini kendinizde arayın. 'Kaliteli turist' diye nitelediğimiz İskandinav ülkelerinin gençlerinin hepsi neredeyse PİSA testinde ilk 10'da.

'SAVAŞ ÇIKSA İSVEÇLİ Mİ GELECEK?'

Ya bizim gençlerimiz? Matematikte dünya 44.'sü, fizikte dünya 43.'sü, kendi dilinde okuduğunu anlamada da dünya 42'.si oldular. Yani gelecek nesillerde de durum bugünkünden farklı olmayacak. Konyalıyı veya Urfalıyı eleştirmek durumu düzeltmeyecek. Çünkü sorunun kaynağı insanlarımız değil, onları yetiştiren sistem ve sistemi yöneten iradedir. Kendi dilinde okuduğunu anlamada dünya 42.'si olabilen bir ülkenin insanlarının batı ile entegre olmuş sahil kasabalarında yaşanan hayata uyum sağlaması ne kadar mümkündür? Konyalıya kızmayın. Kızacaksanız, Anadolu'yu cahil bırakanlara, onları yozlaştıran televizyon programlarına kızın. Sonuçta gün gelir de yeni bir Kurtuluş Savaşı destanı yazmamız icap ederse, siperde yanımızda elin Finlisi, İsveçlisi ya da Alman'ı olmayacak. Sağ yanımda Konyalı, sol yanımda Urfalı olacak."

