MHP'li Türkdoğan'dan açılışa davet

HABER: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Demirtaş'a bağlı Aliefendi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kuruluna ekibiyle birlikte katıldı. Türkdoğan'a yönetiminden Erol Kaya ile İsa Akar eşlik etti. Dernek başkanlığına yeniden seçilen Rüştü Vural'a ve ekibine başarılar dileyen Türkdoğan, 17 Nisan Salı günü yapılacak Alanya Belediyesi'nin Kapalı Salı Pazaryeri açılışına tüm vatandaşları davet etti.
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