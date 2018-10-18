MHP'li Sönmez’in oğlu 3'üncü kattaki balkondan düştü!

Adı Alanya Belediye Başkanlığı için geçen MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez’in oğlu Erhan Sönmez, 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaralandı

MHP'li Sönmez’in oğlu 3'üncü kattaki balkondan düştü!
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ALANYA’DA adı İYİ Parti ve Ak Parti’den belediye başkan adaylığı için geçen MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Eski Konaklı Belediye Başkanlarından Abdullah Sönmez’in oğlu Erhan Sönmez, geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 3’üncü katta bulunan evinin balkonuna konuşlanan kuş yuvasına müdahale etmek için korkuluklara çıkan Erhan Sönmez, dengesini kaybederek düştü. Bacaklarında ve belinde kırıklar meydana geldiği öğrenilen Sönmez, çağırılan ambulansla Anadolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Erhan Sönmez’in bugün taburcu edileceği edinilen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 13:47
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