MHP'den Avsallar çıkarması

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Avsallar Mahalle Teşkilatı, her yıl muharrem ayının 10. gününde kutlanan aşure günü nedeniyle vatandaşa aşure ikramında bulundu. Etkinliğe MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Antalya siyasetinin önemli isimlerinden Tarkan Akıllı, MHP Avsallar Mahalle Başkanı Mevlüt Arık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Türkdoğan, “Muharrem ayı, Kuran-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayının 1. günü oruç tutmak, o senenin tümünü oruçlu geçirmiş gibi sevap sayılır. Bu ayın en kıymetli gecesi de aşure gecesidir. Bu mübarek gün dolayısıyla Avsallar Mahalle Teşkilatı tarafından yaptırılan aşureyi vatandaşa ikram ettik. Dualarımızın kabul olması dileğiyle muharrem ayını kutluyorum, tüm vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Türkdoğan ve beraberindekiler daha sonra MHP Avsallar Mahalle Teşkilatı'nı ziyaret edip istişarede bulundu.