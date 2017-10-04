MHP'den aşure ikramına davet

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenliyor. 5 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 16.00'da Cuma Pazarı içerisindeki MHP İlçe Teşkilatı binası önünde yapılacak etkinlikte vatandaşa aşure dağıtılacak. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan , yarın yapılacak etkinliğe tüm Alanya halkını davet etti.

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