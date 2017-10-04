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MHP'den aşure ikramına davet

MHP İlçe Teşkilatı, muharrem ayı nedeniyle Alanya halkına yarın saat 16.00'da aşure ikram edecek

MHP'den aşure ikramına davet

MHP İlçe Teşkilatı, muharrem ayı nedeniyle Alanya halkına yarın saat 16.00'da aşure ikram edecek

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:07
MHP'den aşure ikramına davet
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Haber: ALPER KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenliyor. 5 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 16.00'da Cuma Pazarı içerisindeki MHP İlçe Teşkilatı binası önünde yapılacak etkinlikte vatandaşa aşure dağıtılacak. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, yarın yapılacak etkinliğe tüm Alanya halkını davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe TeşkilatıAşureMustafa Türkdoğan
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