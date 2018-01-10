 MHP'den 10 Ocak mesajı

TÜRKDOĞAN, “Gücünü milletten alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve Türk milletinin sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız. Gazetecilik, fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Türk basını, özellikle de yerel basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır. Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiği bugünlerde gazetecilik mesleğinin ne denli önemli olduğunu söylemek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." Yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi ‘Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.’ Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, başta ülkemiz sathında önemli bir yere sahip olan Alanya’mızın değerli gazetecileri olmak üzere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.