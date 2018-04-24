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MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri

Genel seçimlerin 24 Haziran'a alınması, gözlerin Alanya siyasetine çevrilmesine yol açtı. Ak Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'na göre MHP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek

MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri

Genel seçimlerin 24 Haziran'a alınması, gözlerin Alanya siyasetine çevrilmesine yol açtı. Ak Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'na göre MHP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek

24 Nisan 2018 Salı 23:43
MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri
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Haber: Alper KUTAY

24 HAZİRAN'DA cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı gün yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Ak Parti ile MHP'nin muhtemel Antalya milletvekili adaylarının kim olacağı da merak konusu oldu. Alanya'da fikirleri ve yaşam biçimi ile ülkücü gençliğin rol modeli olan Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'nun yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı olan, koyu bir Devlet Bahçeli fanatiği olarak tanınan İnşaat Mühendisi Ömer Özbek'e milletvekili aday adayı olmaları yönünde tabandan teklif geldiği öğrenildi. Alanya'nın yanı sıra Antalya genelinde tanınan ve sevilen iki isim olan Abil Gündoğdu ve Ömer Özbek'in ise özellikle ülkücü tabandan gelen bu teklifleri nasıl değerlendirecekleri ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genel SeçimlerÖzbekGündoğdu
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