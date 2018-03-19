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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

MHP Büyük Kurultayı'nda Bahçeli'den Alanya'ya il ümidi

MHP Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli "2023'e 100 il, 1000 ilçe ile gireceğiz" dedi. Başkan Yücel "Sözünün eridir, Erdoğan'la görüşecek" derken, Türkdoğan "Duyumlar alıyoruz, Alanya her an il olabilir" dedi

MHP Büyük Kurultayı'nda Bahçeli'den Alanya'ya il ümidi

MHP Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli "2023'e 100 il, 1000 ilçe ile gireceğiz" dedi. Başkan Yücel "Sözünün eridir, Erdoğan'la görüşecek" derken, Türkdoğan "Duyumlar alıyoruz, Alanya her an il olabilir" dedi

19 Mart 2018 Pazartesi 00:42
MHP Büyük Kurultayı'nda Bahçeli'den Alanya'ya il ümidi
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BÜYÜK Kurultay'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1169 delegeden 1167'sinin oyunu alarak yeniden seçildi. Başkan Yücel ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın yanı sıra Alanya'dan yüzlerce partili ve vatandaşın katıldığı Büyük Kurultay'da konuşan MHP lideri Bahçeli "2023'e 100 il, 1000 ilçe ile gireceğiz" dedi. 

'UMUTLA BEKLİYORUZ'

Alanya'yı her ziyaretinde "Alanya artık il olmalı" diyen Bahçeli'nin bu sözleri Alanya'da heyecan yarattı. Başkan Yücel "Liderimiz Sayın Bahçeli sözünün eridir. Daha önce her Alanya ziyaretinde de Alanya'nın il olması gerektiğini söyledi. Alanya'nın il olması konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini ifade etmişti. Umutla bekliyoruz" dedi. 

'GERÇEK OLACAK' 

Türkdoğan ise "Alanya il olmayı çoktan hak etmiştir. Sayın Bahçeli, 2017’deki iki Alanya ziyaretinde de 'Alanya il olmayı hak etti' dedi. 2023 meselesinde de Alanya'nın öncelikli olacağını öngörmekteyiz. Zaman zaman duyumlar da alıyoruz, her an il olabileceğimiz ile ilgili. Umuyoruz ki bu durum, kısa sürede hayal olmaktan çıkıp gerçek olacak" dedi. 
 

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Alanya'da il olma heyecanı
Alanya'da il olma heyecanı
Anahtar Kelimeler:
MHP Büyük KurultayıBahçeliTürkdoğan
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