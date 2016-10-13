MHP aşure dağıttı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Muharrem ayının 10. günü itibariyle kutlanmaya başlanan Aşure Haftası kapsamında parti binası önünde aşure dağıttı. MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı'nın da katıldığı programa MHP eski Milletvekili Hüseyin Yıldız da iştirak etti. Dağıtım öncesi konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Aşure dağıtımınıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayı dinimizde kıymet verilen en önemli 4 aydan biridir. Muharrem ayının ilk gününde oruç tutmak tüm yıl oruç tutmuş gibi sayılır. Dualarımızın kabul olması dileğiyle herkesin bu özel ayını kutluyorum" dedi. Programa daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Organizasyonda 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

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