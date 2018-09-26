MHP Antalya İl Başkanı Aksoy'un acı günü

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

MHP Antalya İl Başkanı Aksoy'un acı günü
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MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'un annesi Saniye Aksoy (61), uzun süredir Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele ediyordu. Rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süredir tedavi gören anne Aksoy, hastanede yaşamını yitirdi. 
Saniye Aksoy'un cenazesi, bugün öğle namazının ardından Gazipaşa Karaçukur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 09:42
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