MHP Antalya'da kampa giriyor

Geçen hafta sonu 31 Mart seçim sonuçlarını, yönetim kadrosu ve milletvekilleri ile değerlendiren MHP'de, bu hafta sonu da il ve belediye başkanları bir araya geliyor

MHP Antalya'da kampa giriyor
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ANTALYA'DAKİ kampın açılış oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanları ve il başkanlarına seslenecek. Basına kapalı oturumlarda da alınan sonuçlar değerlendirilecek. Geçen hafta sonu olduğu gibi genel başkan yardımcılarının hazırladıkları raporların aktarılması bekleniyor. MHP lideri ayrıca, yeni dönemde belediyelerde yapılacak çalışmalar için talimatlarını iletecek. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı konusunda da uyarılarda bulunması, ittifakın sadece seçimler için değil seçimden sonra da geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatması bekleniyor.

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