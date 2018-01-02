MHP 'Alanya İl Olsun' kampanyası için destek istedi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 2018 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını dün yaptı. Yılın son toplantısında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de desteğiyle "Alanya İl Olsun" kampanyası başlatan Türkdoğan, hedeflerinin 100 bin imza olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile başlayan kampanyada toplanan imzalar önce Bahçeli'ye, ardından TBMM'ye gönderilecek ve MHP'li milletvekillerinin önerisiyle meclis gündemine getirilecek. 2019 seçimlerine kadar Alanya'nın il olacağına inandıklarını belirten Türkdoğan, tüm vatandaşları imza kampanyasına destek vermeye davet etti.