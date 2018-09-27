MHP Alanya geleneği bozmadı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle kutlanmaya başlanan aşure etkinlikleri kapsamında parti binası önünde vatandaşlara ve partililere aşure dağıttı. MHP Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda partilinin katıldığı programda yaklaşık 2 bin kişilik aşure ikram edildi. Aşure dağıtımından önce konuşan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Aşure dağıtımınıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Muharrem ayı dinimizde kıymet verilen en önemli 4 aydan biridir. Muharrem ayının ilk gününde oruç tutmak tüm yıl oruç tutmuş gibi sayılır. Dualarımızın kabul olması dileğiyle herkesin bu özel ayını kutluyorum. Bugün parti binamızda dağıtım yaptık, geçtiğimiz günlerde batı bölgelerimizde de yine aşure ikramında bulunmuştuk. İlerleyen günlerde de Mahmutlar ve Demirtaş mahallelerimizde de ikramlarımız olacak" dedi. Programa daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı'ndan yöneticiler ve oda başkanları da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 17:43