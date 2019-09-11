Mezunlardan anlamlı bağış

TÖRENİN açılış konuşmasını, aynı zamanda Alanya Lisesi Mezunları Derneği Başkanı da olan Alanya Lisesi Müdürü Mevlüt Uysal gerçekleştirdi. Alanya Lisesi’nin Alanya’nın eğitim ve öğretiminde bir lokomotif olduğunu belirten Uysal, yeni eğitim öğretim yılında hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Alanya Lisesi’nin ilk mezunlarından Turgut Düşünceli ise törende yaptığı konuşmada anıları yad etti. Alanya Lisesi’nde önce öğrenci, sonra öğretmen olan emekli tarih öğretmeni Oğuz Korum, derneğin Alanya Lisesi mezunlarıyla her nerede bulunurlarsa bulunsun iletişim içinde olacağını söyledi. Korum, “Alanya Lisesi’ne nasıl katkı sağlayacağız prensibini hep öne çıkaracağız” dedi. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının ardından dernek yönetimine okula kazandırdıkları Atatürk büstü için teşekkür edildi. Alanya Lisesi Müdürü Mevlüt Uysal başkanlığındaki derneğin kurucuları arasında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, emekli tarih öğretmeni Oğuz Korum, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Şevki Türktaş, Ayhan Bakalım ve Sami Ağaoğlu yer alıyor.