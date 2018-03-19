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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Mezarlıkta PKK propagandasına polis izin vermedi

Adana'da polis mezarlıkta PKK propagandası yapılmasına izin vermedi, PKK paçavralarını topladı

Mezarlıkta PKK propagandasına polis izin vermedi

Adana'da polis mezarlıkta PKK propagandası yapılmasına izin vermedi, PKK paçavralarını topladı

19 Mart 2018 Pazartesi 10:40
Mezarlıkta PKK propagandasına polis izin vermedi
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ADANA polisi bölücü terör örgütüne katılarak Suriye'de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermeyerek PKK'yı simgeleyen paçavraları topladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütüyle yurt dışında bile mücadele edildiği şu günlerde Küçükoba Mezarlığında terörist mezarlarında PKK propagandası yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri mezarlığa gitti. Polis mezarın giriş ve çıkışlarını kapattı. Mezarın girişinde polis zırhlı araçlarla ve TOMA ile önlem aldı.

Özel harekat polisi de mezar girişinde hazır bulundu. Terör ekipleri içeri girerek mezar başında PKK'yı simgeleyen her şeyi söktü. Özellikle PKK'ya katıldıktan sonra Suriye'ye gidip burada hayatını kaybeden kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın mezarı başındaki PKK paçavrası ve diğer malzemelere el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaPolis MezarlıktaPKKPropagandası
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