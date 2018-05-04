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Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu.

Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:51
Mezarlıkta 'gizemli kız' olayında yeni gelişme!
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KENTTE farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu  gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dişarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler.

Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise “Kızı bulduk” diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

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çorum5 Gece Ulu Mezarlıka Gelerek1982 Yılında Vefat Eden Fatma Ç.
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