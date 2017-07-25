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Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ (TYÇP) kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı

Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ (TYÇP) kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı

25 Temmuz 2017 Salı 10:05
Mezarlıkta çiftetelli oynayınca işten atıldı
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ÇALIŞMA ve İş Kurumu Müdürlüğü’nce 6 ay geçici işçi olarak Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde görevlendirilen Y.A. adlı kadının, Şehir Mezarlığı’nda temizlik yaparken müzik eşliğinde çiftetelli oynarken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüünün, aynı statüde çalışan A.Ç. adlı kadının çekerek sosyal medya hesabında paylaşmasından sonra yayıldığı iddia edildi.
BELEDİYE İŞTEN ÇIKARDI
Ereğli Belediyesi, söz konusu video sonrası inceleme başlattı. İnceleme sonunda 2 kadın işçinin iş akitlerine son verildi. Ereğli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin TYÇP kapsamında İş-kur tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiştir.
Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen personelin işe başlamadan önce verilen eğitimde, mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen, görüntülere yansıdığı şekilde Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYÇP’li personelin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İş-Kur KaradenizÿEreğli Şubesi’ne gönderilmiştir."

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EreğliZonguldak
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