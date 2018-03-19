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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Konya'da 65 yaşındaki Mustafa E. karnından bıçaklanmış halde bulundu

Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Konya'da 65 yaşındaki Mustafa E. karnından bıçaklanmış halde bulundu

19 Mart 2018 Pazartesi 12:32
Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu
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KONYA'DA Mustafa E. (65), bir mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu. Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıktaki temizlik görevlisi, çalıştığı sırada bir kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını gördü. Görevli hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin bıçakla karnından yaralanmış olduğunu belirledi. Kimliğinin Mustafa E. olduğu tespit edilen bilinci kapalı yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Mezarlıkta bir de bıçak bulan polis, Mustafa E.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KonyaMustafa EBıçaklanmışMezarlık
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