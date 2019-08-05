Mezarlığa engelli ayarı 

MEZARLIKLARIN iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını Antalya'nın dört bir köşesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da gerçekleştirdiği çalışmalarla göz dolduruyor. Gazipaşa Mezarlıklar Birimi sadece mezarlık bakım ve onarımı değil, bunun yanında gerçekleştirdiği cenaze defin ve nakil işi, çay seti, kefen, kapama taşı, mezar kazımı, sandalye, masa ve çadır ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılıyor.

ENGELLİ VATANDAŞIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşalı engelli bir vatandaşın en büyük hayalini gerçekleştirdi. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme kabiliyetini yitiren, hayatını akülü sandalyesine bağımlı sürdüren Altuğ Özben, annesi Senem Özben'i 2018 yılında kaybetti. Cenazesi Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi Köprübaşı mezarlığına defnedilen annesini yürüyemediği için kabri başında ziyaret edemeyen Altuğ Özben, Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Mezarlıklar Biriminden yardım istedi. Talebi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlığın giriş kapısından merhumun kabrine kadar 60 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde parke yol yapımına karar verdi.

BAŞKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Malzemesini Gazipaşa Belediyesi'nin sağladığı, işçiliğini ise Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği çalışma kısa sürede tamamlandı. Annesini ziyaret edip kabrine elleriyle dokunmayı başaran Altuğ Özben, “Engel durumumdan kaynaklı annemi mezarı başında ziyaret edemiyordum. Bana bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Böcek ve çalışanlarına, yardımını esirgemeyen Gazipaşa Belediye Başkanım Mehmet Ali Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Artık annemin kabrine kadar gelebiliyor, ona yakın olup dualar edebiliyorum. Tek sıkıntım buydu, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.