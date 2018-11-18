Mevlüt Yeni'nin acı günü

Antalya ile Alanya'nın tanınmış ve sevilen simaları olan oğullar yetiştiren Fatma Yeni aramızdan ayrıldı

Mevlüt Yeni'nin acı günü
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ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni'nin anneleri Fatma Yeni, 94 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Fatma Yeni’nin cenazesi yarın Alanya’nın Şıhlar Mahallesi’nde toprağa verilecek. 
Yeni Alanya Ailesi, merhumeye Allah’tan rahmet, Mevlüt, Hakan ve Arif Yeni kardeşler ile kederli ailesine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 18:51
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