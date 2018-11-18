ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni'nin anneleri Fatma Yeni, 94 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Fatma Yeni’nin cenazesi yarın Alanya’nın Şıhlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Yeni Alanya Ailesi, merhumeye Allah’tan rahmet, Mevlüt, Hakan ve Arif Yeni kardeşler ile kederli ailesine başsağlığı diler.
Mevlüt Yeni'nin acı günü
Antalya ile Alanya'nın tanınmış ve sevilen simaları olan oğullar yetiştiren Fatma Yeni aramızdan ayrıldı
ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni'nin anneleri Fatma Yeni, 94 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Fatma Yeni’nin cenazesi yarın Alanya’nın Şıhlar Mahallesi’nde toprağa verilecek.
YORUM EKLE