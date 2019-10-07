Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük gururu! Alanya 'Dünya Şampiyonu' çıkardı

ALANYA Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi Buse Nur Yalçın, IFMA tarafından 28 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Dünya Gençler ve Çocuklar Muay Thai Şampiyonası'nda, bayanlar alt genç 38 kilo final maçında Srilankalı rakibini yenerek kategorisinde 'Dünya Şampiyonu' oldu. Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.