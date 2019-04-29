Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Josef Sural'a taziye mesajı

Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Josef Sural'ın, VIP minibüsün iki şoförünün de uyuyakalması sonrası yapılan kazada hayatını kaybetmişti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Josef Sural'a taziye mesajı
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ALANYASPOR'LU futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü geçirdiği tarfik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor'un Çek asıllı yıldız futbolcusu Josef Sural'ın ölümü bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabı Twitter'dan bir taziye mesajı yayınladı.  Bakan Çavuşoğlu, mesajında : 'Kayserispor deplasmanı dönüşünde bir grup Alanyasporlu futbolcuyu taşıyan aracın kaza yapması sonucu #JosefSural’ın yaşamını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve @Alanyaspor camiamıza sabır ve başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifa diliyorum.' ifadelerini kullandı. 

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 10:51
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