Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Mevlüt Çavuşoğlu kimdir? İşte Mevlüt Çavuşoğlu hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler haberimizde...

Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
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HALEN Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mevlüt  Çavuşoğlu üçüncü kez bu göreve getirildi.  
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri Bakanı unvanına  sahip olan Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında  Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long  Island Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993'te Ankara  Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği  Uzmanlığı Programı"nı tamamladı.
 
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1993 yılında  özel öğrenci olarak doktora programına başlayan Çavuşoğlu, Jean Monnet bursuyla  1993-1995 yılları arasında London School of Economics'de (LSE) doktora  çalışmasına devam etti.
 
AK Parti Kurucu Üyesi olan Çavuşoğlu, 22, 23. ve 24. dönem Antalya  Milletvekilliği yaptı. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden  Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çavuşoğlu, TBMM Türkiye-ABD ve  Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.
 
Mevlüt Çavuşoğlu, 2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi  Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Başkan Yardımcılığı, Türk Delegasyonu Başkanlığı,  Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Başkanlığı, Göç Alt Komitesi Başkanlığı, Turizm  Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi, Ekonomik İşler ve Kalkınma  Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Siyasi İşler ve Demokrasi  Komitesi üyelikleri gibi çeşitli görevlerde bulundu. Çavuşoğlu, aynı zamanda  Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerini de üstlendi.
 
Bakan Çavuşoğlu, 2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığına  seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter oldu. AKPM Onursal Başkanı  unvanı da taşıyan Çavuşoğlu, 27 Ocak 2012-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik  Komisyonunda AKPM'yi temsil etti. Çavuşoğlu, AKPM'deki görevlerinin yanı sıra  2007-2010 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu  Başkanlığı görevini yürüttü.
 
Çavuşoğlu, 26 Aralık 2013-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa  Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı.
 
29 Ağustos 2014-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu, 64. ve  65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atandı.
 
İngilizce, Almanca ve Japonca bilen Mevlüt Çavuşoğlu, evli ve bir  çocuk babası.
 

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:02
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