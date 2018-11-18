Mevlid Kandili için özel program

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Özel Programı 22 Kasım Perşembe günü Cam Piramit'te saat 19.30'da gerçekleştirilecek. Program Hafız Mansur Sağır Kur'an tilaveti ile başlayacak. Ardından Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu ilahi ezgilerden oluşan dinletisiyle tasavvuf müziğinin seçkin örneklerini dinleyenlerle paylaşacak. Programda İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş Antalyalılarla Peygamber Efendimiz'in (SAV) hayatı ile ilgili sohbet edecek. Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programa tüm Antalyalılar davetli.