Metrobüste hayrete düşüren görüntü!

METROBÜS'TE yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi. 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.

İZLENME REKORU KIRDI

İlginç giyim tarzı ve uzun takma kulakları olan kadının kendi kendine konuşması ve değişik hareketler yapması yolcuları tedirgin ederken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Görüntünün altına yapılan yorumlarda kadının bir 'cosplay' olduğu iddia edildi.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Görenleri hayrete düşüren kadın için Twitter'da da çok sayıda yorum yapıldı.