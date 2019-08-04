'Metin'in harçlığını ben veriyordum'

AVUKATIR dilekçede şu ifadelere yer verdi:



''En son yaşanan olayda Metin Yıldız sarhoş bir şekilde sevgilisini darp etmeye başlamıştır. Gözde Kayra, Yıldız'ın elinden kurtularak kendisini yatak odasına kilitlemiş ve polisten yardım istemiştir. Taraflar arasında çıkan çoğu tartışmanın sebebi Metin Yıldız'ın uzunca bir süre geliri olmamasına rağmen sevgilisinden aldığı ya da başka bir vasıtayla eline geçen parayı alkole harcamasıdır.”

'O YANGIN BİR KAZAYDI'



Avukat, şikâyet dilekçesinde Yıldız'ın suçlamalar sonrası yaptığı ''İlişki boyunca şiddet gören bendim. Gözde'nin 'kişiye bağımlı hasta' raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi. Beni bacağımdan bıçakladı'' açıklamasına da değindi:



''Yangın olayı bir kazadır. Gözde Kayra'nın böyle bir hastalığı da yoktur. Kendisinin şiddet gören bir erkek olduğunu açıklaması gerçekdışıdır. Kayra'nın kendisini bıçakladığını dile getirecek kadar ileriye gitmiştir. Hakkında şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında dava açılmasını talep ediyoruz.'' (Hürriyet)

