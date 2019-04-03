Meteorolojiden yağış uyarısı

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteorolojiden yağış uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye  genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve  Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş,  Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği  öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı  Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak,  Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla  karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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