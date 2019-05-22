Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde Alanya'ya yönelik uyarı yapıldı 

Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı 
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.mgm.gov.tr'de 'Sarı uyarı' başlığıyla yapılan bilgilendirmede aynen şu ifadeler yer aldı: 
"Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
Uyarıda, Afrika kaynaklı toz taşınımının 22 Mayıs 2019 (Bugün) günü saat 21.00'de başlayıp, 23 Mayıs 2019 günü (Yarın) saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:51
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