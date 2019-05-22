METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.mgm.gov.tr'de 'Sarı uyarı' başlığıyla yapılan bilgilendirmede aynen şu ifadeler yer aldı:
"Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
Uyarıda, Afrika kaynaklı toz taşınımının 22 Mayıs 2019 (Bugün) günü saat 21.00'de başlayıp, 23 Mayıs 2019 günü (Yarın) saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde Alanya'ya yönelik uyarı yapıldı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.mgm.gov.tr'de 'Sarı uyarı' başlığıyla yapılan bilgilendirmede aynen şu ifadeler yer aldı:
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