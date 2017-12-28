Meteoroloji'den Alanya'ya sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki ve Gündoğmuş'ta görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
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