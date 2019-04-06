Meteoroloji vatandaşları uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Bolu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla ve Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı! Kuvvetli şekilde geliyor
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde bugün öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARDI
Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Bolu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla ve Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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