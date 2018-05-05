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Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! ‘Türkiye bu olayları daha çok yaşayacak’

Ankara’nın Mamak ilçesi bugün sel felaketi yaşadı. Sel felaketinde 150’den fazla araç hasar gördü. Sel felaketinde 6 kişi yaralandı, 3’ü hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilirken 3 kişinin tedavisi sürüyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bu tarz afetleri daha çok yaşayacağı uyarısında bulundu

Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! ‘Türkiye bu olayları daha çok yaşayacak’

Ankara’nın Mamak ilçesi bugün sel felaketi yaşadı. Sel felaketinde 150’den fazla araç hasar gördü. Sel felaketinde 6 kişi yaralandı, 3’ü hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilirken 3 kişinin tedavisi sürüyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bu tarz afetleri daha çok yaşayacağı uyarısında bulundu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:52
Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı! ‘Türkiye bu olayları daha çok yaşayacak’
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BUGÜN Ankara son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Mamak’ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu. Selde 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın iş yeri ve 150’den fazla araç hasar gördü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ‘500 yılda bir vuku bulan bir afet. Bugüne kadar hiç görülmedi” dedi.

ORHAN ŞEN UYARDI: BU YILA DİKKAT!

Sel felaketinin ardından herkesin gözü Meteoroloji’den gelecek haberlere çevrilirken, sadece Ankara’yı değil tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren uyarı meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu tarz afetlerin önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla görülebileceği uyarını yaptı.

Orhan Şen,  Ankara’yı vuran sel felaketiyle ilgili olarak, Kentlerin alt yapılarının sadece sağanak yağışlara göre değil bu tarz 500 yılda bir gelen felaketlere göre de yapılması gerektiği vurgusunu yaptı. Orhan Şen, “Doğal afetteki suyun direnajla gitmesi gerekiyordu,  sel felaketinin yaşandığı alanın alt yapısına çok önemli. Dere yatağı gibi tehlikeli bölgeler üzerinde yapılan bu yapılaşmalar bu tarz afetleri daha da etkiliyor” dedi.

“ÖNCEDEN UYARI YAPILMASI GEREKİYORDU”

Meteoroloji’nin bu tarz bir afeti daha birkaç saat öncesinden görebileceğini de belirten Orhan Şen, “Noktasal  tahmin olarak 2 saat önceden tahmin yapılabilirdi. Hatta bu tarz afetlerde yarım saat bile çok önemli. Belki de daha önce bir uyarı yapılsaydı. Maddi zarar minimuma indirilebilirdi” dedi.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI GELİYOR

Orhan Şen, İç Anadolu’da bu dönemde yoğun yağış beklendiğini belirterek, “İç Anadolu’da yaşayan herkes bilir. Bu güçlü yağmurların adı kırkikindi yağmurlarıdır. Bundan sonraki süreçte de yaz aylarına kadar yağışlar devam edecektir” dedi.

“TÜRKİYE BU OLAYLARI DAHA ÇOK YAŞAYACAK”

Orhan Şen, bugün Ankara’da yaşanan sel felaketi ve geçtiğimiz yaz İstanbul’da yaşanan dolu felaketlerine dikkat çekti. Orhan Şen, “Bu sene Türkiye bu olayları çok yaşayacak. Bu yaz ve sonbaharda daha çok yaşayacak. Türkiye’de bu yaz sıcaklıklar ortalamanın 1-2 derece üzerinde seyredecek. Özellikle ağustos ve eylülde nem artacak. Nemin artmasıyla birlikte yağışlar da artacak” dedi.

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