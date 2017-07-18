Meteoroloji uzmanı boy verdi, sosyal medyada gündem oldu

İSTANBUL'DA sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağışla ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarmak isterken, "Mümkünse boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın" ifadesini kullandı. Öztel'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Twitter'da esprili yorumlar da yapıldı. İşte o tweetlerden bazıları...
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