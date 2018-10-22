Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınladığı günlük hava durumu tahmin raporuna göre Marmara ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde akşam saatlerine dek sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENMİYOR

Genellikle kuzey, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölgenin kuzeydoğusu ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bitlis çevreleri ile Muş'un güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.