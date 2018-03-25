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Meteoroloji uyardı! Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!

Herkes pazar günü havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteorolojiden hava durumu raporu geldi, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji uyardı! Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!

Herkes pazar günü havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteorolojiden hava durumu raporu geldi, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı

25 Mart 2018 Pazar 10:15
Meteoroloji uyardı! Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!
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 METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak YağışUyarı
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