Meteoroloji uyardı: Alanyalılar dikkat!

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda aynen şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (24/10/2017 Salı günü) öğle saatlerinden itibaren il genelinde, 25/10/2017 Çarşamba günü ise il merkezi ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Yağış anında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Şiddetli yağışlar 25/10/2017 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecektir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması

gerekmektedir."