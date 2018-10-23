Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir Kırklareli'nin doğusu, Çanakkale’nin iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Düzce, K. Maraş, Osmaniye, Ordu, Giresun, Trabzon, Hatay, Sivas çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor
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YAĞIŞLARIN; K. Maraş, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ş. Urfa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21 
İzmir: Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 24 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21 
Antalya: Parçalı bulutlu 26 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 21 
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 21 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 

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