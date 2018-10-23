Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor

YAĞIŞLARIN; K. Maraş, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ş. Urfa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 21

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18