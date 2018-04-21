Meteoroloji'den yeni uyarı! Okumadan dışarı çıkmayın...

ÜLKEMİZ kuzey, içve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların bu sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in İç Kesimleri ve Doğu Anadolu’da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde doğusu ile kuzey kıyılarında sis hadisesi etkili olacak. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BILECIK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EDIRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sisli

KOCAELI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KUTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısı ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller yöresinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) iç kesimleri ve yüksekleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

OSMANIYE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Cumartesi)Çankırı ve Yozgat çevreleri ile bu sabah saatlerinde güney ve doğusu yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRSEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Bolu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12 °C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi)bölge geneli ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.

ARTVIN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12 °C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğusunda bu sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile bugün (Cumartesi) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusu ile Van Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bugün (Cumartesi) Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IGDIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TUNCELI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Kuzey ilçelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KILIS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı