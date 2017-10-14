Meteoroloji'den yağış uyarısı

YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27