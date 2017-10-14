Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağış bekleniyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 08:58
Meteoroloji'den yağış uyarısı
banner404

YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MarmaraKütahyaAfyonkarahisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
14 Ekim 2017 Cumartesi - Yeni Alanya E Gazetesi
14 Ekim 2017 Cumartesi - Yeni Alanya E Gazetesi
İlber Ortaylı Alanya'da konferansa katılacak
İlber Ortaylı Alanya'da konferansa katılacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim