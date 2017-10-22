Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak geliyor...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Yurdun pazartesi akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GECE VE SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

23 Ekim Pazartesi gece ve 24 Ekim Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da yurdumuzun batı ve iç bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİLİ OLACAK

25 Ekim Çarşamba günü yağışlı sistemin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de etkili olmaya devam edeceği ve yağışların Batı Akdeniz ile Marmara’nın kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin 26.10.2017 Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de, 27.10.2017 Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığının yarın önemli bir değişiklik göstermeyeceği, Salı günü yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü Kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacağı, ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor.