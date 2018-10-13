Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; sabah saatlerinden akşam 18.00'e kadar Marmara'da yer yer aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre ise 16 Ekim Salı'ya kadar başta Marmara Bölgesi olmak üzere Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23 

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 26 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28 

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20 

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22 

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28 

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