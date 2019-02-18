Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 18 Şubat Pazartesi günü hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRIKKALE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yer yer sağanak, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, kuzeydoğusu ile zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SIIRT °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 18 Şubat Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) günlük olarak yayımladığı hava durumu bilgilerine göre 18 Şubat Pazartesi günü mevsim normallerinde geçecek. İşte, 18 Şubat Pazartesi gününe dair önemli hava durumu uyarısı...
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.