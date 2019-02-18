Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 18 Şubat Pazartesi günü hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu



ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı bulutlu



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



MANISA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 18°C

Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



BURDUR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



CANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRIKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer yağmurlu



ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yer yer sağanak, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ÇORUM °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, kuzeydoğusu ile zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu



GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



SIIRT °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu