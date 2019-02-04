METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İstanbul 8°C, 16°C Parçalı bulutlu
Ankara 2°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 10°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 10°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 7°C, 15°C Parçalı bulutlu
Erzurum -11°C, 1°C Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den sevindiren haber! Yurtta bahar havası...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin genelinde sıcaklıklar arttı, Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.