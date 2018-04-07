Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 7 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

BU sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
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